Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине, - Bloomberg

Немецкие компании-производители вооружения на фоне войны в Украине становятся более привлекательными. У них появляются заказы и они активно нанимают сотрудников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В Rheinmetall ожидают, что в текущем году продажи увеличатся с 7,2 млрд евро до минимума 10 млрд евро. Агентство отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это количество превысило 38 тыс.
Компания Hensoldt, производящая датчики ПВО, активно набирает новых сотрудников, пишет Bloomberg. В 2024 году она намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.
Ранее мы писали, что Германия заявила о "позитивных сигналах" по ПВО для Украины.
Также мы сообщали, что Германия призвала страны Персидского залива передать ПВО Украине.
К слову, Германия заявила, что исключает возможность размещения своих войск на территории Украины.
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