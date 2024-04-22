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Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине, - Bloomberg

Фото: Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Немецкие компании-производители вооружения на фоне войны в Украине становятся более привлекательными. У них появляются заказы и они активно нанимают сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В Rheinmetall ожидают, что в текущем году продажи увеличатся с 7,2 млрд евро до минимума 10 млрд евро. Агентство отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это количество превысило 38 тыс.

Компания Hensoldt, производящая датчики ПВО, активно набирает новых сотрудников, пишет Bloomberg. В 2024 году она намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.

Помощь Германии Украине

Ранее мы писали, что Германия заявила о "позитивных сигналах" по ПВО для Украины.

Также мы сообщали, что Германия призвала страны Персидского залива передать ПВО Украине.

К слову, Германия заявила, что исключает возможность размещения своих войск на территории Украины.

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