Немецкий оборонный комплекс становится привлекательным на фоне войны в Украине, - Bloomberg

В Rheinmetall ожидают, что в текущем году продажи увеличатся с 7,2 млрд евро до минимума 10 млрд евро. Агентство отмечает, что за весь 2023 год на вакансии компании в Германии откликнулись 108 тыс. человек. С начала 2024 года это количество превысило 38 тыс.

Компания Hensoldt, производящая датчики ПВО, активно набирает новых сотрудников, пишет Bloomberg. В 2024 году она намерена нанять 700 новых сотрудников во всех подразделениях.