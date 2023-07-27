Німецький міністр про саміт Росія - Африка: піар-шоу Путіна

Саміт Росія - Африка, який проходить 27-28 липня у Санкт-Петербурзі, є піар-шоу російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
"Той, хто обіцяє африканським країнам дешеву російську пшеницю і при цьому бомбардує українські зернові порти, хоче не боротися з голодом, а лише створювати нові залежності", - наголосила міністр.
За її словами, Росія лише на словах є "антиколоніальною країною", насправді ж її дії в Африці спрямовані на залежність та експлуатацію.
"Це (саміт Росія - Африка - ред.) - піар-шоу Путіна", - підкреслила Шульце.
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков минулого тижня заявив, що його країна припиняє свою участь у "зерновій угоді". Він скаржився, що російські умови в рамках домовленостей не виконують.
Завдяки "зерновій угоді" Україна мала можливість експортувати своє зерно Чорним морем, його отримували, в тому числі, і країни Африки. Але після виходу Росії такі зернові перевезення припинилися, а доставку продовольства до Африки було ускладнено.
Також російські окупанти вже встигли завдати низку ударів по українських морських та річкових портах. Вони пошкодили там інфраструктуру та місця зберігання зерна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.