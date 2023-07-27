Немецкий министр о саммите Россия - Африка: пиар-шоу Путина

"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а лишь создавать новые зависимости", - отметила министр.

По ее словам, Россия только на словах является "антиколониальной страной", на деле же ее действия в Африке направлены на зависимость и эксплуатацию.

"Это (саммит Россия - Африка - ред.) - пиар-шоу Путина", - подчеркнула Шульце.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что его страна прекращает свое участие в "зерновой сделке". Он жаловался, что российские условия в рамках договоренностей якобы не выполняют.

Благодаря "зерновой сделке" у Украины была возможность экспортировать свое зерно по Черному морю, его получали, в том числе, и страны Африки. Но после выхода России такие зерновые перевозки прекратились, а доставка продовольствия в Африку была усложнена.

Также российские оккупанты уже успели нанести ряд ударов по украинским морским и речным портам. Они повредили там инфраструктуру и места хранения зерна.