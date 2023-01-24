Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard, - RND
Немецкая оборонная группа Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND, что цитирует представителя концерна.
"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.
По его словам, ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года - начале 2024 года.
"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", - добавил представитель Rheinmetall.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.
Кроме того, Германия готова ускорить продвижение относительно танков Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками.
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