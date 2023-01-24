Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard, - RND

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND , что цитирует представителя концерна.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.

По его словам, ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года - начале 2024 года.