ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard, - RND

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 02:49
Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard, - RND Фото: Немецкий концерн Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Немецкая оборонная группа Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND, что цитирует представителя концерна.

"У нас есть 22 машины типа Leopard 2A4, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и отправить в Украину", - сказал спикер.

По его словам, ремонт этих танков продлится почти год. Поставка возможна в конце 2023 года - начале 2024 года.

"Есть еще 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы сделать доступными еще 88 танков Leopard 1", - добавил представитель Rheinmetall.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Кроме того, Германия готова ускорить продвижение относительно танков Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны