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Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство снарядов для Украины

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Суббота 28 января 2023 21:42
Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство снарядов для Украины Фото: Rheinmetall (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий концерн Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов. Это происходит из-за роста спроса в Украине и странах Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора концерна Армина Паппергера, которое приводит Reuters.

"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер.

Он добавил, что мощность производства 155 мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено.

Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину. Спрос вырос не только из-за их массового применения на поле боя в Украине. Западные военные пытаются пополнить свои запасы, поскольку испытывают угрозу со стороны РФ.

Напомним, что немецкая оборонная группа Rheinmetall может передать большое количество боеприпасов для танков Leopard, присланных Украине.

Ранее РБК-Украина писала, что Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости.

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