Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні не лише танки Leopard

Німецька оборонна група Rheinmetall може передати велику кількість боєприпасів для танків Leopard, що будуть надіслані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post .

Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності - особливо у секторі великого калібру.

"Ми інвестували кошти і продовжуватимемо це робити, посилюючи виробництво та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини", - вказали у Rheinmetall.

До слова, завдяки збільшеним потужностям компанія здатна задовольнити передбачуване зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил на інші танки Leopard.