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Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні не лише танки Leopard

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П'ятниця 27 січня 2023 03:15
Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні не лише танки Leopard Фото: Німецький концерн Rheinmetall крім Leopard передасть Україні велику кількість снарядів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Німецька оборонна група Rheinmetall може передати велику кількість боєприпасів для танків Leopard, що будуть надіслані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.

Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності - особливо у секторі великого калібру.

"Ми інвестували кошти і продовжуватимемо це робити, посилюючи виробництво та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини", - вказали у Rheinmetall.

До слова, завдяки збільшеним потужностям компанія здатна задовольнити передбачуване зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил на інші танки Leopard.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

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