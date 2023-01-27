Німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні не лише танки Leopard
Німецька оборонна група Rheinmetall може передати велику кількість боєприпасів для танків Leopard, що будуть надіслані Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.
Зазначається, що концерн значно збільшив свої потужності - особливо у секторі великого калібру.
"Ми інвестували кошти і продовжуватимемо це робити, посилюючи виробництво та набираючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини", - вказали у Rheinmetall.
До слова, завдяки збільшеним потужностям компанія здатна задовольнити передбачуване зростання попиту з боку Бундесверу та збройних сил на інші танки Leopard.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.
Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.
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