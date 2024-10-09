Німецький генерал про Курську операцію: виправдана, але значних частин РФ не відтягнула

За його словами, наступ ЗСУ у Курській області мав кілька причин, а не лише був спробою змусити Росію вивести війська зі сходу України.

"Ви щойно назвали одну причину: це було для полегшення на Донбасі. Але були й інші причини, такі як бажання створити несподіванку й активізувати цю позиційну війну, яка, здавалось би, зайшла у глухий кут. Це, безумовно, вдалося", - розповів він.

Фройдінг вважає, що ця операція мала значний позитивний психологічний імпульс, як для українців, так для західних партнерів України.

"Напад також є сигналом Росії. Утримувались тисячі російських військовополонених, зокрема багато призовників. Таким чином Україна розвінчала брехню путінської пропаганди про спецоперацію", - сказав Фройдінг.

Попри це він згоден з тим, що Курська операція не змогла відтягнути зі сходу України російські війська у тому обсязі, який передбачався спочатку. Адже все свідчить про те, що жодних значних російських бойових частин з Донбасу в бік Курська перекинуто не було.

При цьому генерал не відповів на питання щодо того, чи має Курська операція все ж більше переваг, ніж недоліків.

"Про це повинні судити історики. У будь-якому разі, українці добре усвідомлювали ризик. І, як на мене, це було виправдано", - підкреслив він.

Курська операція

Протягом майже двох місяців триває операція українських військ у прикордонних районах Курської області Росії, яка розпочалася 6 серпня. В Курській області була створена військова комендатура, і ЗСУ контролюють понад 100 населених пунктів.