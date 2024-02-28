Німецький фрегат вперше відбив напад хуситів у Червоному морі

Німецький фрегат "Гессен", розгорнутий у Червоному морі для захисту торгових суден, відбив першу атаку хуситів, які діють з Ємену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.
Корабель, що входить до складу військової місії ЄС "Аспідес", успішно вразив дві повітряні цілі противника. Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.
У п'ятницю, 23 лютого, Бундестаг проголосував за участь Німеччини в місії ЄС "Аспіди".
Корабель "Гессен" раніше вирушив із Вільгельмсхафена в напрямку району місії, щоб одразу після рішення Бундестагу приступити до її виконання.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що місія допоможе стабілізувати обстановку в регіоні.
"Але ми також повинні внести ясність: Розгортання "Гессена" - одне з найнебезпечніших для німецького флоту за останні десятиліття", - заявив він.
Минулого тижня хусити заявили про свій намір розширити напади на торгові судна біля узбережжя країни. Лідер угруповання заявив, що вони розраховують на ескалацію у відповідь на ескалацію Ізраїлю в Секторі Газа. Наразі атак зазнали 48 суден. Він також оголосив про використання підводної зброї.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.
Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.
Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у регіоні.
Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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