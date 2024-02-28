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Німецький фрегат вперше відбив напад хуситів у Червоному морі

Фото: німецький фрегат "Гессен" (flickr.com/tommcnikon)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький фрегат "Гессен", розгорнутий у Червоному морі для захисту торгових суден, відбив першу атаку хуситів, які діють з Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

Корабель, що входить до складу військової місії ЄС "Аспідес", успішно вразив дві повітряні цілі противника. Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.

У п'ятницю, 23 лютого, Бундестаг проголосував за участь Німеччини в місії ЄС "Аспіди".

Корабель "Гессен" раніше вирушив із Вільгельмсхафена в напрямку району місії, щоб одразу після рішення Бундестагу приступити до її виконання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що місія допоможе стабілізувати обстановку в регіоні.

"Але ми також повинні внести ясність: Розгортання "Гессена" - одне з найнебезпечніших для німецького флоту за останні десятиліття", - заявив він. 

Минулого тижня хусити заявили про свій намір розширити напади на торгові судна біля узбережжя країни. Лідер угруповання заявив, що вони розраховують на ескалацію у відповідь на ескалацію Ізраїлю в Секторі Газа. Наразі атак зазнали 48 суден. Він також оголосив про використання підводної зброї.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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