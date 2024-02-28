RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Немецкий фрегат впервые отразил нападение хуситов в Красном море

Фото: немецкий фрегат "Гессен" (flickr.com/tommcnikon)
Автор: Валерия Полищук

Немецкий фрегат "Гессен", развернутый в Красном море для защиты торговых судов, отразил первую атаку хуситов, действующих из Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

Корабль, входящий в состав военной миссии ЕС "Аспидес", успешно поразил две воздушные цели противника. Это было первое применение боевого оружия немецкими ВМС в рамках миссии, которая считается самой опасной морской миссией в истории Бундесвера.

В пятницу, 23 февраля, Бундестаг проголосовал за участие Германии в миссии ЕС "Аспиды".

Корабль "Гессен" ранее отправился из Вильгельмсхафена в направлении района миссии, чтобы сразу после решения Бундестага приступить к ее выполнению.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что миссия поможет стабилизировать обстановку в регионе.

"Но мы также должны внести ясность: Развертывание "Гессена" - одно из самых опасных для немецкого флота за последние десятилетия", - заявил он. 

На прошлой неделе хуситы заявили о своем намерении расширить нападения на торговые суда у побережья страны. Лидер группировки заявил, что они рассчитывают на эскалацию в ответ на эскалацию Израиля в Секторе Газа. На данный момент атакам подверглись 48 судов. Он также объявил об использовании подводного оружия. 

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЙемен