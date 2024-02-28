Немецкий фрегат впервые отразил нападение хуситов в Красном море

Корабль, входящий в состав военной миссии ЕС "Аспидес", успешно поразил две воздушные цели противника. Это было первое применение боевого оружия немецкими ВМС в рамках миссии, которая считается самой опасной морской миссией в истории Бундесвера.

В пятницу, 23 февраля, Бундестаг проголосовал за участие Германии в миссии ЕС "Аспиды".

Корабль "Гессен" ранее отправился из Вильгельмсхафена в направлении района миссии, чтобы сразу после решения Бундестага приступить к ее выполнению.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что миссия поможет стабилизировать обстановку в регионе.

"Но мы также должны внести ясность: Развертывание "Гессена" - одно из самых опасных для немецкого флота за последние десятилетия", - заявил он.

На прошлой неделе хуситы заявили о своем намерении расширить нападения на торговые суда у побережья страны. Лидер группировки заявил, что они рассчитывают на эскалацию в ответ на эскалацию Израиля в Секторе Газа. На данный момент атакам подверглись 48 судов. Он также объявил об использовании подводного оружия.

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в материале РБК-Украина.

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