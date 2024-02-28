Німецький фрегат ледь не збив безпілотник США в Червоному морі, - Spiegel

Німецький фрегат Hessen ледь не збив безпілотник Сполучених Штатів Америки Reaper в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Недостатня координація між різними військовими місіями в Червоному морі та над Єменом призвела до того, що в понеділок німецький фрегат Hessen ледь не збив американський безпілотник.

Лише завдяки технічному дефекту двох німецьких зенітних ракет безпілотник не був збитий. Відомо, що обидві ракети впали в море.

Після того, як німці помітили дрон на радарі, екіпаж Hessen зв'язався зі своїми американськими товаришами з "Prosperity Guardian". Однак вони також не знали про місію безпілотника Reaper, оскільки, ймовірно, він перебував у регіоні в рамках американської антитерористичної місії.

Після консультацій з місією "Prosperity Guardian" командир Hessen віддав наказ відкрити вогонь по невідомому безпілотнику, коли той летів у напрямку німецького фрегата. Однак, після випуску двох зенітних ракет стався технічний збій, і ракети впали в море.

Прес-секретар міністра оборони Німеччини заявив на урядовій прес-конференції, що до двох успішних збитих безпілотників ополченцями Хуті, був нанесений удар бойовою зброєю.

За даними видання, лише пізніше з'ясувалося, що метою була дружня система. Система розпізнавання "свій-чужий" на безпілотнику, вочевидь, не була увімкнена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецький фрегат успішно вразив дві повітряні цілі противника.

Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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