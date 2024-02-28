ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німецький фрегат ледь не збив безпілотник США в Червоному морі, - Spiegel

Німеччина, Середа 28 лютого 2024 20:06
UA EN RU
Німецький фрегат ледь не збив безпілотник США в Червоному морі, - Spiegel Фото: німецький фрегат випадково обстріляв безпілотник США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецький фрегат Hessen ледь не збив безпілотник Сполучених Штатів Америки Reaper в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Недостатня координація між різними військовими місіями в Червоному морі та над Єменом призвела до того, що в понеділок німецький фрегат Hessen ледь не збив американський безпілотник.

Лише завдяки технічному дефекту двох німецьких зенітних ракет безпілотник не був збитий. Відомо, що обидві ракети впали в море.

Після того, як німці помітили дрон на радарі, екіпаж Hessen зв'язався зі своїми американськими товаришами з "Prosperity Guardian". Однак вони також не знали про місію безпілотника Reaper, оскільки, ймовірно, він перебував у регіоні в рамках американської антитерористичної місії.

Після консультацій з місією "Prosperity Guardian" командир Hessen віддав наказ відкрити вогонь по невідомому безпілотнику, коли той летів у напрямку німецького фрегата. Однак, після випуску двох зенітних ракет стався технічний збій, і ракети впали в море.

Прес-секретар міністра оборони Німеччини заявив на урядовій прес-конференції, що до двох успішних збитих безпілотників ополченцями Хуті, був нанесений удар бойовою зброєю.

За даними видання, лише пізніше з'ясувалося, що метою була дружня система. Система розпізнавання "свій-чужий" на безпілотнику, вочевидь, не була увімкнена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що німецький фрегат успішно вразив дві повітряні цілі противника.

Це було перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається найнебезпечнішою морською місією в історії Бундесверу.

Місія ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що країни блоку досягли принципової політичної угоди щодо початку військової операції із забезпечення безпеки торговельного судноплавства у Червоному морі.

Передбачається, що вона має покласти край атакам хуситів із Ємену на комерційні кораблі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі у європейській оборонній операції у регіоні.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
Третя штурмова вибила окупантів із Красногорівки під Донецьком
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС