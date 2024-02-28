Немецкий фрегат едва не сбил беспилотник США в Красном море, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Недостаточная координация между различными военными миссиями в Красном море и над Йеменом привела к тому, что в понедельник немецкий фрегат Hessen едва не сбил американский беспилотник.

Только благодаря техническому дефекту двух немецких зенитных ракет беспилотник не был сбит. Известно, что обе ракеты упали в море.

После того, как немцы заметили дрон на радаре, экипаж Hessen связался со своими американскими товарищами из "Prosperity Guardian". Однако они также не знали о миссии беспилотника Reaper, поскольку, вероятно, он находился в регионе в рамках американской антитеррористической миссии.

После консультаций с миссией "Prosperity Guardian" командир Hessen отдал приказ открыть огонь по неизвестному беспилотнику, когда тот летел в направлении немецкого фрегата. Однако, после выпуска двух зенитных ракет произошел технический сбой, и ракеты упали в море.

Пресс-секретарь министра обороны Германии заявил на правительственной пресс-конференции, что до двух успешных сбитых беспилотников ополченцами Хути, был нанесен удар боевым оружием.

По данным издания, лишь позже выяснилось, что целью была дружественная система. Система распознавания "свой-чужой" на беспилотнике, очевидно, не была включена.

Напомним, ранее стало известно, что немецкий фрегат успешно поразил две воздушные цели противника.

Это было первое применение боевого оружия немецкими ВМС в рамках миссии, считающейся самой опасной морской миссией в истории Бундесвера.

Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны блока достигли принципиального политического соглашения о начале военной операции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море.

Предполагается, что она должна положить конец атакам хуситов из Йемена на коммерческие корабли.

Ранее сообщалось, что Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов.

Кроме того, Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонной операции в регионе.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в материале РБК-Украина.

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