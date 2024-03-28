Німецький євродепутат: Немає альтернативи перемозі України

Перемога України у війні проти РФ не має альтернативи. Якщо Україна зазнає поразки, це стане сигналом для інших диктаторів.

"Насправді ми не маємо альтернативи тому факту чи вимозі, що Україна має перемогти, Україна має досягти успіху. У наших справжніх інтересах досягти цього", - сказала вона.

За її словами, всі чудово розуміють, яку загрозу Росія становить для нас, не тільки для України, але якщо Україна зазнає невдачі, "це буде жахливо, і це також стане сигналом для інших автократів та інших диктаторів".

Віола фон Крамон-Таубадель висловила впевненість і в тому, що війна стає ближче і "це цілком очевидно".

"Я маю на увазі, що ми щойно отримали цифри щодо співвідношення боєприпасів, які використовує Росія на даний момент, з тенденцією навіть до збільшення кількості обстрілів на день, і на даний момент ми навіть близько не можемо до цього наблизитися", - зазначила євродепутат.