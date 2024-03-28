Немецкий евродепутат: Нет альтернативы победе Украины

Победа Украины в войне против РФ не имеет альтернативы. Если Украина потерпит поражение, то это станет сигналом для других диктаторов.

"На самом деле у нас нет альтернативы тому факту или требованию, что Украина должна победить, Украина должна добиться успеха. В наших подлинных интересах добиться этого", - сказала она.

По ее словам, все прекрасно понимают, какого рода угрозу Россия представляет для нас, не только для Украины, но если Украина потерпит неудачу, "это будет ужасно, и это также станет сигналом для других автократов и других диктаторов".

Виола фон Крамон-Таубадель высказала уверенность и в том, что война становится ближе и "это совершенно очевидно".

"Я имею в виду, что мы только что получили цифры по соотношению боеприпасов, которые использует Россия на данный момент, с тенденцией даже к увеличению количества обстрелов в день, и на данный момент мы даже близко не можем к этому приблизиться", - уточнила евродепутат.