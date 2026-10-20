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Німецький бізнес для ОПК України: Міноборони шукає фінансування для спільних виробництв

15:38 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: перша німецько-українська конференція з оборони та безпеки (Міноборони)

Міністерство оборони України працює над розширенням співпраці з німецькими оборонними компаніями, розвитком спільного виробництва та залученням фінансування для українського ОПК. Про це заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр розповіла під час Першої німецько-української конференції з оборони та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Що Міноборони пропонує для прискорення закупівель і підтримки виробників

Україна готова ділитися з європейськими партнерами технологіями та бойовим досвідом, заявила Ганна Гвоздяр на панельній дискусії. За її словами, спільні виробничі проєкти з Німеччиною вже є, і тепер їх потрібно масштабувати.

Для цього, йдеться в повідомленні, потрібні довгострокові контракти, фінансування спільних підприємств, страхування воєнних ризиків і швидші процедури технологічної співпраці.

"Ще кілька років тому ми обговорювали можливості співпраці. Сьогодні вже маємо спільні виробничі проєкти та працюємо над їх подальшим масштабуванням", - сказала Гвоздяр.

Гвоздяр представила два інструменти. Цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence дає військовим підрозділам змогу самостійно обирати необхідне обладнання. Програма пільгового кредитування допомагає підприємствам ОПК залучати кошти для масштабування виробництва.

Першу німецько-українську конференцію з оборони та безпеки організувала Німецько-українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine) до свого 10-річчя. На неї зібралися представники урядових структур, оборонної промисловості та торгово-промислових палат.

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Раніше голова AHK Райнер Перау розповів РБК-Україна на конференції-зустрічі делегацій німецького та українського ОПК, що німецькі військові модернізуються й розуміють, що відбувається на українському полі бою.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина разом з іншими європейськими та неамериканськими союзниками фінансує Україну без допомоги Вашингтона в оплаті оборони та обладнання.

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