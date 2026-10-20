Немецкий бизнес для ОПК Украины: Минобороны ищет финансирование для совместных производств

Что Минобороны предлагает для ускорения закупок и поддержки производителей

Украина готова делиться с европейскими партнерами технологиями и боевым опытом, заявила Анна Гвоздяр на панельной дискуссии. По ее словам, совместные производственные проекты с Германией уже есть, и теперь их нужно масштабировать.

Для этого, говорится в сообщении, требуются долгосрочные контракты, финансирование совместных предприятий, страхование военных рисков и более быстрые процедуры технологического сотрудничества.

"Еще несколько лет назад мы обсуждали возможности сотрудничества. Сегодня уже есть совместные производственные проекты и работаем над их дальнейшим масштабированием", - сказала Гвоздяр.

Гвоздчик представила два инструмента. Цифровой маркетплейс DOT-Chain Defence позволяет военным подразделениям самостоятельно выбирать необходимое оборудование. Программа льготного кредитования помогает предприятиям ОПК привлекать средства для масштабирования производства.

Первую немецко-украинскую конференцию по обороне и безопасности организовала Немецко-украинская промышленно торговая палата (AHK Ukraine) к своему 10-летию. На нее собрались представители правительственных структур, оборонной индустрии и торгово-промышленных палат.

Читайте также: NAUDI ищет в Германии партнеров для разработки новых видов оружия, - Пашинский