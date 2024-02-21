Німецький банк розвитку передав на підтримку України понад 1,4 млрд євро

Державний банк розвитку Німеччини KfW підтримає Україну від імені уряду Німеччини та ЄС. Банк реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

Зокрема, 520 мільйонів євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередач, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії. Тому необхідні постійні ремонтні роботи.

Понад 530 мільйонів євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і приймаючих громад.

KfW також зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи близько 135 мільйонів євро - наприклад, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.

Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 мільярда євро - здебільшого на підтримку державних функцій.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.

Нещодавно Шольц заявив, що Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки і ракети для систем ППО.

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