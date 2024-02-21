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Немецкий банк развития передал на поддержку Украины более 1,4 млрд евро

Среда 21 февраля 2024 11:59
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Немецкий банк развития передал на поддержку Украины более 1,4 млрд евро Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный банк развития Германии KfW поддержит Украину от имени правительства Германии и ЕС. Банк реализует более 40 проектов на общую сумму свыше 1,4 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

В частности, 520 миллионов евро выделено энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно подвергаются атакам со стороны России. Поэтому необходимы постоянные ремонтные работы.

Более 530 миллионов евро будет направлено на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин.

KfW также укрепляет базовую муниципальную инфраструктуру, выделяя около 135 миллионов евро - например, на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ и питьевых водопроводов.

Только с начала полномасштабного вторжения РФ KfW выделил более 1,2 миллиарда евро - в основном на поддержание государственных функций.

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Недавно Шольц заявил, что Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

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