Німецькі праворадикали захотіли виходу країни з Євросоюзу

Праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у разі перемоги на парламентських виборах обіцяє просувати вихід країни з Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, у своїй передвиборчій програмі до позачергових парламентських виборів 23 лютого "Альтернатива для Німеччини" закликає до виходу Німеччини з Євросоюзу і єврозони.

Bloomberg уточнює, що такий крок ознаменував би серйозне зрушення в політиці Німеччини і зведення нанівець десятиліть політичної та економічної інтеграції.

Зі свого боку кандидат у канцлери від AfD Аліса Вайдель вважає, що Євросоюз "зруйнував" німецьку автомобільну промисловість. Також, за її словами, ЄС необхідно "звести" до зони вільної торгівлі.

"Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія", - заявила вона в інтерв'ю Bloomberg.

На її думку, автомобільний сектор Німеччини був "зруйнований" забороною ЄС на продаж нових автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до 2035 року.

"Нам не потрібні всі ці бюрократи, які й гадки не мають, що вони роблять, і руйнують наш фундамент у Європейському союзі. Ми не бачимо, що Європейський союз у його нинішньому стані - це інститут, який добре працює", - додала вона.