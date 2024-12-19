Немецкие праворадикалы захотели выхода страны из Евросоюза
Праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в случае победы на парламентских выборах обещает продвигать выход страны из Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, в своей предвыборной программе к внеочередным парламентским выборам 23 февраля "Альтернатива для Германии" призывает к выходу Германии из Евросоюза и еврозоны.
Bloomberg уточняет, что такой шаг ознаменовал бы серьезный сдвиг в политике Германии и сведение на нет десятилетий политической и экономической интеграции.
В свою очередь кандидат в канцлеры от AfD Алис Вайдель считает, что Евросоюз "разрушил" немецкую автомобильную промышленность. Также, по ее словам, ЕС необходимо "свести" к зоне свободной торговли.
"Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия", - заявила она в интервью Bloomberg.
По ее мнению, автомобильный сектор Германии был “разрушен” запретом ЕС на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году.
"Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что они делают, и разрушают наш фундамент в Европейском союзе. Мы не видим, что Европейский союз в его нынешнем состоянии - это институт, который хорошо работает", - добавила она.
AfD - пророссийская партия
Стоит заметить, "Альтернатива для Германии" занимает скандальную позицию в вопросе войны России против Украины. В частности, она призывает к прекращению поставок западного оружия украинским защитникам, а также хочет наладить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
В частности, второй лидер партии Тино Хрупалла считает, что поставки газа по "Северным потокам" необходимо восстановить.
При этом, по информации Spiegel, Россия сотрудничает с "Альтернативой для Германии". Членам партии поставили задачу препятствовать поставкам западного вооружения в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.