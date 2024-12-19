Немецкие праворадикалы захотели выхода страны из Евросоюза

Праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) в случае победы на парламентских выборах обещает продвигать выход страны из Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, в своей предвыборной программе к внеочередным парламентским выборам 23 февраля "Альтернатива для Германии" призывает к выходу Германии из Евросоюза и еврозоны.

Bloomberg уточняет, что такой шаг ознаменовал бы серьезный сдвиг в политике Германии и сведение на нет десятилетий политической и экономической интеграции.

В свою очередь кандидат в канцлеры от AfD Алис Вайдель считает, что Евросоюз "разрушил" немецкую автомобильную промышленность. Также, по ее словам, ЕС необходимо "свести" к зоне свободной торговли.

"Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия", - заявила она в интервью Bloomberg.

По ее мнению, автомобильный сектор Германии был “разрушен” запретом ЕС на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году.

"Нам не нужны все эти бюрократы, которые понятия не имеют, что они делают, и разрушают наш фундамент в Европейском союзе. Мы не видим, что Европейский союз в его нынешнем состоянии - это институт, который хорошо работает", - добавила она.