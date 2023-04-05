Немецкие органы власти попали под атаку хакеров, связываемых с РФ

Фото: Немецкие органы власти попали под атаку связывающих с РФ хакеров (GettyImages)

Несколько регионов Германии испытали масштабную кибератаку, за которой могут стоять российские хакеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровых технологий Саксонии-Анхальт Лидии Хюскенс, которое приводит Bild.