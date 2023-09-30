Реєстрація українських автомобілів в Чехії: що зміниться з 1 жовтня

Із 1 жовтня у Чехії стартує реєстрація українських автомобілів. З 1 січня 2024 року керування незареєстрованим транспортним засобом вважатиметься правопорушенням.

Що треба врахувати водіям автомобілів з українськими номерами, РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство транспорту країни та novinky.cz.

Із 1 жовтня ресєтрація добровільна, з 1 січня – обов'язкова

Громадяни України тепер зобов'язані реєструвати транспортний засіб, яким користуються на території Чехії. Реєстрацію здійснюватимуть муніціипальні установи з розширеними повноваженнями. Реєстрація стане спрощеною та безкоштовною порівняно зі звичайним внесенням до реєстру транспортних засобів.

Українці, які вже проживають у Чехії, можуть зареєструвати автомобіль із 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Водночас із 1 січня 2024 року набувають чинності суворі правила. Кожен, хто керує транспортним засобом з українським номером на території Чеської Республіки, повинен бути зареєстрований в українському реєстрі транспортних засобів не пізніше 7 днів після надання тимчасового захисту або візи з метою толерантності.

Із 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації оператора буде правопорушенням, за яке штрафуватимуть до 30 000 крон (1230 євро).

Новий захід запроваджується в основному для контролю за порушеннями, наприклад, для надсилання штрафів з камер контролю швидкості.

Фото: Вулиця у Чехії (unsplash.com)

Страхування в Україні залишається обов'язковим

Як повідомляє Мінтранс, нововведення не стосується обов'язкової відповідальності.

"Ці транспортні засоби мають оригінальні українські реєстраційні номери, тому вони все ще є українськими транспортними засобами і повинні бути належним чином застраховані в Україні", – сказав речник Чеської страхової асоціації Томаш Павлік.

Це стосується страхування цивільної відповідальності транспортних засобів, а також страхування від нещасних випадків.

Якщо незастрахований український транспортний засіб завдає збитків у Чехії, Чеський офіс страховиків відшкодує його потерпілій стороні через Гарантійний фонд. Якщо минуло більше півроку з моменту перетину водієм кордону України, то збитки стягують з винуватця, як і у випадку з чеськими незастрахованими водіями.

Цього літа Чеська страхова служба підрахувала, що в Чехії їздить 38 тисяч українських автомобілів, з яких близько 4 тисяч не були застраховані.

Фото: За відсутність реєстрації автомобіля штрафуватимуть (unsplash.com)

Які документи треба надати для реєстрації автомобіля

посвідчення особи;

довіреність, якщо реєстрація транспортного засобу здійснюється не водієм;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорт;

повідомлення про водія – документ у додатку, який необхідно заповнити та надати до відповідного органу. Зокрема, у формі слід вказати ім’я та прізвище, адресу проживання, дата народження або номер соціального страхування, номер ідентифікаційного номера чи проїзного документа, якщо є. У разі реєстрації водія, який є юридичною особою, слід заповнити назву компанії або вказати назву адресу головного офісу компанії та ідентифікаційний номер.

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