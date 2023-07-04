Німецькі компанії заплатили податків до бюджету РФ більше, ніж фірми інших країн ЄС, - Bild

Німецькі компанії минулого року перерахували в російський бюджет більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

До початку російського вторгнення в Росії працювала 371 німецька компанія. Нині їхня кількість скоротилася, проте вона досі залишається значною - свою діяльність у РФ продовжують 262 компанії з Німеччини.

Зазначається, що у 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування віддали тільки компанії зі США.

Який бізнес у РФ вести не можна

Вести бізнес із Росією досі законно: під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги. Мова йде про аудит, IT-консалітнг, імпорт і купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Які німецькі компанії покинули ринок РФ

Багато німецьких компаній після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії - серед них Siemens, Daimler і Wella.

Хто з німецьких фірм і досі працює у Росії

Водночас такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у РФ і виплачують податки в бюджет країни. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.

Міжнародний бізнес виходить з ринку Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії. Вчора повідомлялось, що міжнародна компанія з виробництва паперу та упаковки Mondi продала три своїх підприємства в Росії.