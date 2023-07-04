Немецкие компании заплатили налогов в бюджет РФ больше, чем фирмы других стран ЕС, - Bild
Немецкие компании в прошлом году перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
До начала российского вторжения в России работала 371 немецкая компания. Сейчас их количество сократилось, однако оно до сих пор остается значительным - свою деятельность в РФ продолжают 262 компании из Германии.
Отмечается, что в 2022 году они заплатили в виде налогов в российский бюджет 402 миллиона долларов. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС. Большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.
Какой бизнес в РФ вести нельзя
Вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определенные товары и услуги. Речь идет об аудите, IT-консалитинге, импорте и покупке нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности.
Какие немецкие компании покинули рынок РФ
Многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России - среди них Siemens, Daimler и Wella.
Кто из немецких фирм до сих пор работает в России
В то же время такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в РФ и выплачивают налоги в бюджет страны. Часть оставшихся немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и увеличили свой оборот.
Международный бизнес выходит с рынка России
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.
Также австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России. Вчера сообщалось, что международная компания по производству бумаги и упаковки Mondi продала три своих предприятия в России.
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