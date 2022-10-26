Німецькі фрегати можуть захищати енергоінфраструктуру в акваторії Норвегії

Про пропозицію німецької сторони залишити біля берегів Норвегії три фрегати повідомило Міністерство оборони країни. Мета – патрулювання кораблів навколо норвезької нафтогазової інфраструктури і після закінчення навчань.

Навчання Heimdall проходило за участю німецьких і норвезьких морських сил біля узбережжя регіону Нурланн у центрально-північній частині країни. Крім флоту, були задіяні також сили протиповітряної оборони союзників.

"Ми досить оперативно отримали заяви про підтримку від союзників після вибухів у Балтійському морі і посилили готовність у Північному морі. Потім у нас був діалог із союзниками, включаючи Німеччину, і я дуже радий, що тепер ми можемо отримати підтримку Німеччини після цих навчань з декількома німецькими фрегатами в Північному морі", - підкреслив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

При цьому він додав, що така ситуація абсолютно не посилить напругу між Росією та НАТО, оскільки вони патрулюють власні об’єкти за умов війни в Україні.