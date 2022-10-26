Німецькі фрегати можуть захищати енергоінфраструктуру в акваторії Норвегії

Німецькі фрегати, які брали участь у навчаннях союзників біля берегів Норвегії, можуть залишитися в акваторії країни як додатковий захист норвезьких нафтових і газових видобувних платформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.no.
Про пропозицію німецької сторони залишити біля берегів Норвегії три фрегати повідомило Міністерство оборони країни. Мета – патрулювання кораблів навколо норвезької нафтогазової інфраструктури і після закінчення навчань.
Навчання Heimdall проходило за участю німецьких і норвезьких морських сил біля узбережжя регіону Нурланн у центрально-північній частині країни. Крім флоту, були задіяні також сили протиповітряної оборони союзників.
"Ми досить оперативно отримали заяви про підтримку від союзників після вибухів у Балтійському морі і посилили готовність у Північному морі. Потім у нас був діалог із союзниками, включаючи Німеччину, і я дуже радий, що тепер ми можемо отримати підтримку Німеччини після цих навчань з декількома німецькими фрегатами в Північному морі", - підкреслив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
При цьому він додав, що така ситуація абсолютно не посилить напругу між Росією та НАТО, оскільки вони патрулюють власні об’єкти за умов війни в Україні.
Норвегія стала одним з ключових постачальників природного газу в Європі після того, як Росія припинила постачання блакитного палива. Разом з тим норвезькі нафтогазові установки є потенційною мішенню для нападу. Після диверсійних атак на трьох гілках "Північного потоку" зрозумілі побоювання норвежців та їхнє бажання посилити нагляд за своїм континентальним шельфом.
Нагадаємо, витоки газу на гілках російських газопроводів, що проходять по дну Балтійського моря, європейські країни і США вважають умисними діями.
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