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Немецкие фрегаты могут защищать энергоинфраструктуру в акватории Норвегии

Фото: военные корабли могут остаться у берегов Норвегии для защиты нефтегазовой инфраструктуры страны (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Немецкие фрегаты, участвовавшие в учениях союзников у берегов Норвегии, могут остаться в акватории страны как дополнительная защита норвежских нефтяных и газовых добывающих платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.no.

О предложении немецкой стороны оставить у берегов Норвегии три фрегата сообщило Министерство обороны страны. Цель – патрулирование кораблей вокруг норвежской нефтегазовой инфраструктуры и после окончания учений.

Обучение Heimdall проходило при участии германских и норвежских морских сил у побережья региона Нурланн в центрально-северной части страны. Помимо флота, были задействованы также силы противовоздушной обороны союзников.

"Мы достаточно оперативно получили заявления о поддержке от союзников после взрывов в Балтийском море и усилили готовность в Северном море. Затем у нас был диалог с союзниками, включая Германию, и я очень рад, что теперь мы можем получить поддержку Германии после этих учений с несколькими немецкими фрегатами в Северном море", - подчеркнул министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

При этом он добавил, что такая ситуация абсолютно не усугубит напряжение между Россией и НАТО, поскольку они патрулируют собственные объекты в условиях войны в Украине.

Норвегия стала одним из ключевых поставщиков природного газа в Европе после того, как Россия прекратила поставки голубого топлива. Вместе с тем норвежские нефтегазовые установки представляют собой потенциальную мишень для нападения. После диверсионных атак на трех ветках "Северного потока" понятны опасения норвежцев и их желание усилить наблюдение за своим континентальным шельфом.

Напомним, утечки газа на ветках российских газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, европейские страны и США считают умышленными действиями.

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Норвегия