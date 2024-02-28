ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів

Середа 28 лютого 2024 15:48
UA EN RU
Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів Архівне фото: Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька енергетична компанія Uniper допустила звернення до суду через арешт її російської дочки "Юніпро" диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Зазначається, що компанія вважає "передачу" акцій "Юніпро" порушенням двостороннього договору про інвестиції між Росією і Німеччиною, а також договору про енергетичну хартію.

У зв'язку з цим Uniper надіслала повідомлення про суперечку РФ. Якщо компромісного рішення не буде досягнуто шляхом переговорів, Uniper може ініціювати арбітражний розгляд проти Росії.

Компанія пояснила, що рішення про продаж частки в "Юніпро" було ухвалено влітку 2021 року, про нього було повідомлено російський уряд. У 2022 році компанія досягла угоди про угоду з російським покупцем, але влада країни не схвалила її.

Указ Путіна

25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій "Юніпро", що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій "Фортума", якими володіє фінська група Fortum, "передаються" в тимчасове управління Росмайну.

"Юніпро" володіє п'ятьма ТЕС загальною потужністю 11,28 ГВт. Йдеться про Сургутську ГРЕС-2, Березовську, Шатурську, Смоленську та Яйвинську ГРЕС.

Конфіскація активів Путіним

Ще восени Європейська комісія пропонувала запровадити санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.

Вчора стало відомо, що фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС