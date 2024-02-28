Німецька Uniper допустила звернення до суду через арешт Путіним її активів
Німецька енергетична компанія Uniper допустила звернення до суду через арешт її російської дочки "Юніпро" диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.
Зазначається, що компанія вважає "передачу" акцій "Юніпро" порушенням двостороннього договору про інвестиції між Росією і Німеччиною, а також договору про енергетичну хартію.
У зв'язку з цим Uniper надіслала повідомлення про суперечку РФ. Якщо компромісного рішення не буде досягнуто шляхом переговорів, Uniper може ініціювати арбітражний розгляд проти Росії.
Компанія пояснила, що рішення про продаж частки в "Юніпро" було ухвалено влітку 2021 року, про нього було повідомлено російський уряд. У 2022 році компанія досягла угоди про угоду з російським покупцем, але влада країни не схвалила її.
Указ Путіна
25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій "Юніпро", що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій "Фортума", якими володіє фінська група Fortum, "передаються" в тимчасове управління Росмайну.
"Юніпро" володіє п'ятьма ТЕС загальною потужністю 11,28 ГВт. Йдеться про Сургутську ГРЕС-2, Березовську, Шатурську, Смоленську та Яйвинську ГРЕС.
Конфіскація активів Путіним
Ще восени Європейська комісія пропонувала запровадити санкції проти росіян, які відбирали активи іноземних компаній, таких як Carlsberg, Adidas і Danone.
Вчора стало відомо, що фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів.
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