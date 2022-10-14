Німецька Siemens Energy продає контрольний пакет акцій спільного підприємства в РФ

Про це заявив представник німецької компанії, відповідно до своєї стратегії виходу з країни.

Фінансові подробиці не розголошуються. У серпні Siemens Energy заявила, що може продати або згорнути свій російський бізнес та що вона зв'язалася з державними органами для опрацювання деталей.

У 2021 фінансовому році компанії частка Росії в загальному обсязі продажів Siemens Energy у розмірі 28,5 мільярдів євро.

Siemens Energy

Німецька компанія, виробник обладнання для енергетичної галузі. Створено у квітні 2020 року відділенням енергетичного підрозділу концерну Siemens у самостійну компанію, а концерн зберігає 35% акцій компанії. Займається обладнанням та технологіями для електромереж (насамперед високовольтних), обладнанням для електростанцій (газові та парові турбіни, генератори, контрольні системи), обладнанням для нафтогазової та інших галузей промисловості.