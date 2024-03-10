Німецька опозиція виступила проти обміну ракетами Taurus з Британією і назвала причину

Заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль заявив, що необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України, до чого належить і постачання "найкращих систем озброєння, а Taurus - це якраз така система".

"Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження", - зазначив він.

Що передувало

Вчора глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пояснив Кемерон, країна допускає можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Далекобійні ракети для України

Нагадаємо, раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

Наразі йдуть дискусії щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна і союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити відповідне рішення.

Детальніше про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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