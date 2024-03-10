Немецкая оппозиция выступила против обмена ракетами Taurus с Британией и назвала причину

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль заявил, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины, к чему относится и поставка "лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система".

"Ни один круговой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", - отметил он.

Что предшествовало

Вчера глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как пояснил Кэмерон, страна допускает возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Напомним, ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Подробнее о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.