Німецька міць проти піхоти РФ: Leopard 2 зірвав плани ворога закріпитися у Гришиному

За інформацією військових, противник зумів проникнути в село після невдалого механізованого штурму на цьому напрямку, який відбувся минулого тижня.

Втім, групі піхоти вдалося вціліти та сховатися у житлових будинках і сараях на східній околиці села. План ворога був простим: дочекатися підкріплення та спробувати вдарити підрозділам ЗСУ у тил.

Однак пересування і місця укриття окупантів були своєчасно виявлені завдяки злагодженій взаємодії 155-ї ОМБр із суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Після підтвердження координат командування ухвалило рішення задіяти танковий екіпаж Leopard 2.

На кадрах, знятих безпосередньо з кабіни танка, видно, як німецька машина методично розносить будівлі, що стали пасткою для окупантів. Шансів закріпитися у Грішиному екіпаж танка Leopard 2 155-ї ОМБр імені Анни Київської ворогу не залишив - залишки десанту були повністю ліквідовані.

Екіпаж танка Leopard 2 155-ї ОМБр імені Анни Київської прицільним вогнем ліквідував залишки ворожого десанту на околицях Гришиного.