Німецька міць проти піхоти РФ: Leopard 2 зірвав плани ворога закріпитися у Гришиному

Українські танкісти поставили жирну крапку в спробах російських окупантів зачепитися за околиці села Гришине.
Як пише РБК-Україна, про це повідомляє 7 корпус ДШВ.
За інформацією військових, противник зумів проникнути в село після невдалого механізованого штурму на цьому напрямку, який відбувся минулого тижня.
Втім, групі піхоти вдалося вціліти та сховатися у житлових будинках і сараях на східній околиці села. План ворога був простим: дочекатися підкріплення та спробувати вдарити підрозділам ЗСУ у тил.
Однак пересування і місця укриття окупантів були своєчасно виявлені завдяки злагодженій взаємодії 155-ї ОМБр із суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Після підтвердження координат командування ухвалило рішення задіяти танковий екіпаж Leopard 2.
На кадрах, знятих безпосередньо з кабіни танка, видно, як німецька машина методично розносить будівлі, що стали пасткою для окупантів. Шансів закріпитися у Грішиному екіпаж танка Leopard 2 155-ї ОМБр імені Анни Київської ворогу не залишив - залишки десанту були повністю ліквідовані.
Раніше ми писали, що за даними 7 корпусу ДШВ, росіяни здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ противника, знищивши частину його бронетехніки та особового складу, однак на той момент бойові дії на напрямку ще не припинилися.
Окрім цього головком Олександр Сирський говорив про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами.
Нагадаємо, поблизу Покровська українських військових врятували від ворожого полону завдяки діям аеророзвідки та ударних дронів.