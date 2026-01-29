Не можуть контролювати: німецька Infineon виправдалася за запчастини в "Герані"

Німецька компанія Infineon Technologies не може пояснити, яким чином деталі її виробництва опинилися в нових російських БПЛА "Герань-5". Компанія заявляє, що дотримується санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Deutsche Welle .

Україна збила нові російські безпілотники "Герань-5", в яких виявили іноземні запчастини. Головні "постачальники" - це Китай, США та Німеччина, в тому числі німецька компанія Infineon Technologies.

В компанії з приводу того, що їхню продукцію знайшли в російських дронах, заявили, що не торгують з РФ та дотримуються санкцій. Відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Infineon ліквідувала свою компанію в Росії.

"Infineon зобов’язала всіх дистриб’юторів у світі запровадити надійні заходи, які унеможливлюють постачання продукції або надання послуг від імені Infineon, що порушують санкції", - сказано у відповіді на запит видання.

При цьому в Infineon заявили, що нібито не можуть контролювати перепродаж продукту, оскільки, мовляв, "Infineon виробляє близько 30 млрд чипів на рік". Проте в компанії запевняють, що нібито вже вжили "комплексних заходів для забезпечення дотримання санкцій".

Зокрема Infineon запевнила, що у випадку, коли отримує "конкретну й достовірну інформацію", що компанія-партнер торгує з РФ, вони припиняють постачання та вимагають пояснень. Також у список заходів входять розслідування обходу санкцій та співпраця з державними органами.

При цьому Infineon проігнорував питання щодо того, через які країни компоненти можуть потрапляти до Росії та з державними органами яких саме країн ведеться співпраця під час розслідувань обходу санкцій.