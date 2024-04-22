Німецька компанія Knauf йде з Росії після скандалу в окупованому Маріуполі

Сімейний концерн заявив, що "група Knauf на тлі поточних подій прийняла рішення після більш ніж 30 років у Росії розлучитися зі своїм бізнесом".

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включаючи видобуток сировини, виробництво та продаж, щоб зберегти робочі місця понад 4000 співробітників. Російська влада ще має схвалити це рішення.

У Knauf не назвали конкретних причин згортання бізнесу у Росії. Проте раніше видання Tagesschau повідомило, що дочірня компанія Knauf забезпечує проект в окупованому російськими військами Маріуполі будматеріалами на замовлення військового відомства Росії.

Оборот концерну Knauf у 2022 році становив 15,4 млрд євро.