Немецкая компания Knauf уходит из России после скандала в оккупированном Мариуполе

Семейный концерн заявил, что "группа Knauf на фоне текущих событий приняла решение после более чем 30 лет в России расстаться со своим бизнесом".

В заявлении компании отмечается, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места более чем 4000 сотрудников. Российские власти еще должны одобрить это решение.

В Knauf не назвали конкретных причин сворачивания бизнеса в России. Однако ранее издание Tagesschau сообщило, что дочерняя компания Knauf обеспечивает проект в оккупированном российскими войсками Мариуполе стройматериалами по заказу военного ведомства России.

Оборот концерна Knauf в 2022 году составил 15,4 млрд евро.