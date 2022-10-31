Німецька IRIS-T сьогодні відпрацювала зі 100%-им результатом, - Гнат

Під час сьогоднішньої ракетної атаки німецька система протиповітряної оборони IRIS-T відпрацювала зі 100%-им результатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.

"Потрібні засоби протиповітряної оборони, ті, які ми вже називали, на яких вже проходять навчання. IRIS-T - потрібно більше, вона працює і сьогодні працювала зі 100%-им результатом, це сучасний комплекс. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передана Німеччиною система IRIS-T збиває 9 з 10 повітряних цілей в Україні. Також повідомлялося, що вона працює у межах Київської області.

Минулого тижня стало відомо, що Київ одержав нові системи ППО для захисту об'єктів енергетики.

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