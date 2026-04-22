Німецька авіакомпанія скоротила 20 000 польотів через стрибок цін на пальне
Lufthansa скасувала 20 000 рейсів у період з травня по жовтень, щоб зменшити споживання пального на тлі різкого зростання цін на авіагас через війну на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Масштаби скорочення
Lufthansa скасовує близько 120 рейсів щодня, починаючи з понеділка. Компанія прибирає з розкладу нерентабельні маршрути з Мюнхена та Франкфурта до кінця літнього сезону (середина жовтня).
Загалом до жовтня буде скасовано 20 000 рейсів на короткі відстані. Це дозволить заощадити приблизно 40 000 тонн авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.
Точний літній розклад буде оприлюднено «наприкінці квітня або на початку травня». Компанія обіцяє "оптимізувати пропозицію на коротких маршрутах" та забезпечити стабільність розкладу.
Реакція Європи
Скорочення відбулися в день, коли міністри транспорту ЄС зібралися для обговорення планів запобігання дефіциту авіаційного пального. За попередженням Міжнародного енергетичного агентства (IEA), в Європі залишилося менше ніж шість тижнів запасів.
Єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцікостас заявив, що ЄС вивчає можливість закупівлі альтернативного американського авіагасу, який не використовується в Європі, та може дозволити авіакомпаніям заправлятися більшими обсягами за межами регіону.
Також можливе пом’якшення вимог щодо використання слотів в аеропортах (щоб уникнути штрафів за невикористані рейси). У середу Єврокомісія оголосить план моніторингу запасів пального та їх потенційного перерозподілу між країнами-членами.
Ситуація в інших авіакомпаній
Світові авіаперевізники масово скорочують рейси або підвищують ціни через різке зростання вартості авіагасу після закриття Ормузької протоки.
-
Delta Air Lines скорочує нерентабельні маршрути (близько 3,5% мережі), щоб компенсувати $1 млрд додаткових витрат.
-
Cathay Pacific, Air Asia X та Air New Zealand також урізають рейси.
-
Десятки авіакомпаній запровадили паливні збори або підвищили ціни на квитки.
-
Навіть ті європейські перевізники, які хеджували паливо (зафіксували ціну), постраждали: EasyJet попередила про більші, ніж очікувалося, збитки взимку, а Virgin Atlantic заявила, що їй буде важко повернутися до прибутку цього року.
Нагадаємо, війна США та Ізраїлю з Іраном спричинила найсерйознішу енергетичну кризу за останні десятиліття. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує "нафтовий шок", який буде страшнішим, ніж у 1970-х роках, і консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення додаткових запасів нафти.
Як зазначає Independent, ціни на паливо ризикують ніколи не повернутися до "норми" навіть після відкриття Ормузької протоки. Покупці будуть змушені підстраховуватися та брати нафту «наперед», що додатково підвищить витрати.
Тим часом для Росії є погані новини: Міністерство фінансів США заявило, що більше не робитиме винятків для російської нафти. Вашингтон не збирається продовжувати послаблення для агресора.