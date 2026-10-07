Скасування санкцій та зброї для України: німецька АдН готує скандальну резолюцію

Як зазначає видання, депутати від АдН та БСВ підготували проект резолюції щодо війни Росії проти України.

У документі пропонується оголосити, що політика санкцій проти РФ, а також надання зброї та фінансової підтримки Києву нібито "зазнали невдачі".

Автори ініціативи закликають уряд землі використати всі можливості, зокрема у Федеральній раді (Бундесраті), щоб зупинити постачання озброєння та повернутися до економічних відносин із Москвою.

Головними інструментами вони називають негайне припинення вогню та мирні переговори з Росією.

"Ми нарешті вичерпаємо всі можливості для посилення політичного тиску на Берлін, щоб нарешті виступити за припинення війни замість її продовження та витратити мільярди грошей платників податків на людей у нашій країні, а не на зброю на полях битв України!" - заявив політик від АдН Ульріх Зігмунд.

Водночас у документі наголошують, що досягнення компромісу між проросійськими партіями щодо цього питання не означає їхньої повної співпраці в інших сферах.

"Це зовсім не означає, що ми повинні підтримувати будь-яку іншу позицію АдН", - зауважила заступниця голови парламентської групи БСВ Клаудія Віттіг.

Оскільки ключові рішення щодо зовнішньої політики ухвалюють у Берліні та Брюсселі, ця пропозиція матиме перш за все символічний характер.

Для розбгляду та обговорення цієї ініціативи у Магдебурзі планують скликати спеціальну сесію парламенту Саксонії-Ангальт.

Очікується, що засідання відбудеться 14 жовтня.