Отмена санкций и оружия для Украины: немецкая АдГ готовит скандальную резолюцию

Как отмечает издание, депутаты от АдГ и БСВ подготовили проект резолюции по войне России против Украины.

В документе предлагается объявить, что политика санкций против РФ, а также предоставление оружия и финансовой поддержки Киеву якобы "потерпели неудачу".

Авторы инициативы призывают правительство земли использовать все возможности, в частности, в Федеральном совете (Бундесрате), чтобы остановить поставки вооружения и вернуться к экономическим отношениям с Москвой.

Главными инструментами они называют немедленное прекращение огня и мирные переговоры с Россией.

"Мы наконец-то исчерпаем все возможности для усиления политического давления на Берлин, чтобы наконец-то выступить за прекращение войны вместо ее продолжения и потратить миллиарды денег налогоплательщиков на людей в нашей стране, а не на оружие на полях сражений Украины!" - заявил политик от АдГ Ульрих Зигмунд.

В то же время, в документе подчеркивают, что достижение компромисса между пророссийскими партиями по этому вопросу не означает их полного сотрудничества в других сферах.

"Это совсем не означает, что мы должны поддерживать любую другую позицию АдГ", - отметила заместитель председателя парламентской группы БСВ Клаудия Виттиг.

Поскольку ключевые решения по внешней политике принимаются в Берлине и Брюсселе, это предложение будет носить прежде всего символический характер.

Для рассмотрения и обсуждения этой инициативы в Магдебурге планируется созвать специальную сессию парламента Саксонии-Ангальт.

Ожидается, что заседание состоится 14 октября.