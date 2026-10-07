Отмена санкций и оружия для Украины: немецкая АдГ готовит скандальную резолюцию

Партии "Альтернатива для Германии" и "Бюро Сары Вагенкнехт" планируют принять первую общую резолюцию в парламенте земли Саксония-Ангальт с требованием прекратить помощь Украине и отменить санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как отмечает издание, депутаты от АдГ и БСВ подготовили проект резолюции по войне России против Украины.
В документе предлагается объявить, что политика санкций против РФ, а также предоставление оружия и финансовой поддержки Киеву якобы "потерпели неудачу".
Авторы инициативы призывают правительство земли использовать все возможности, в частности, в Федеральном совете (Бундесрате), чтобы остановить поставки вооружения и вернуться к экономическим отношениям с Москвой.
Главными инструментами они называют немедленное прекращение огня и мирные переговоры с Россией.
"Мы наконец-то исчерпаем все возможности для усиления политического давления на Берлин, чтобы наконец-то выступить за прекращение войны вместо ее продолжения и потратить миллиарды денег налогоплательщиков на людей в нашей стране, а не на оружие на полях сражений Украины!" - заявил политик от АдГ Ульрих Зигмунд.
В то же время, в документе подчеркивают, что достижение компромисса между пророссийскими партиями по этому вопросу не означает их полного сотрудничества в других сферах.
"Это совсем не означает, что мы должны поддерживать любую другую позицию АдГ", - отметила заместитель председателя парламентской группы БСВ Клаудия Виттиг.
Поскольку ключевые решения по внешней политике принимаются в Берлине и Брюсселе, это предложение будет носить прежде всего символический характер.
Для рассмотрения и обсуждения этой инициативы в Магдебурге планируется созвать специальную сессию парламента Саксонии-Ангальт.
Ожидается, что заседание состоится 14 октября.
Напомним, немецкие политики и спецслужбы неоднократно отмечали попытки Кремля повлиять на внутреннюю политику ФРГ.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в поддержке АдГ и назвал ее цель: ослабить помощь Украине. По его словам, Москва стремится расколоть германское общество и взорвать поддержку Киева.
Ранее, после успеха ультраправой партии на региональных выборах, он предостерег, что победа АдГ всколыхнула Германию: Мерц предупредил о последствиях для Украины и Запада.
Политик отмечал риски роста влияния пророссийских сил для безопасности всего европейского континента.