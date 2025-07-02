Німеччину "тероризують" невідомі дрони: влада знайшла вихід

У Німеччині фіксують дедалі більше польотів підозрілих дронів над військовими базами та критичною інфраструктурою. Через це влада почала модернізацію системи виявлення та протидії безпілотникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
За даними видання, невідомі дрони регулярно з'являються над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою Німеччини. Досі виявлення та протидія літаючим об'єктам були практично неможливими. За інформацією WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, зараз влада почала модернізацію систем захисту.
Видання пише, що нині не минає й тижня без повідомлень про підозрілі польоти дронів, які надходять до Федерального міністерства внутрішніх справ. Географія випадків охоплює всю країну - від узбережжя Північного моря до Баварії.
Іноді це поодинокі дрони над полігонами Бундесверу, а іноді - кілька літальних апаратів над промисловими об'єктами. Примітно, що деякі з них мають незвичайні розміри, зокрема крила довжиною до метра.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кількість повідомлень про дрони різко зросла. В органах безпеки Німеччини виникає запитання: чи йдеться про шпигунство Росії за допомогою дронів, чи це дії звичайних пілотів-аматорів?
У більшості випадків інформацію надають очевидці - з фото або відео. Водночас технічне виявлення дронів, їх відстеження та ідентифікація пілотів майже не вдавалися, проте останніми тижнями ситуація почала змінюватися.
Як повідомляють WDR, NDR та SZ, кілька державних установ, зокрема Бундесвер, провели технічне оновлення. За даними з джерел у колах безпеки, закуплено нове обладнання, яке дозволяє ефективніше виявляти та відстежувати дрони. Завдяки цьому вже вдалося знайти кількох пілотів дронів.
У Міністерстві оборони підтвердили, що протягом останніх місяців було вжито різноманітних заходів для захисту військових об'єктів і покращення виявлення та відбиття дронів. Однак, з міркувань військової безпеки, тактичні й оперативні деталі не розголошують.
Військовий експерт Франк Зауер з Університету Бундесверу в Мюнхені зазначає, що польоти дронів - це реальна небезпека, яку не варто недооцінювати.
"Системи виявлення - це не чаклунств... Але, як це часто буває, постає питання: як розпочати закупівлю, як знайти хороших постачальників, вибрати відповідного і потім придбати необхідну кількість?", - зауважив він.
Зауважимо, що видання Bild ще минулого року повідомляло, що російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини.
Водночас минулого місяця комісар ЄС з оборони і космосу Андрюс Кубілюс навіть запропонував створити армію дронів для відсічі можливої атаки дронів російського диктатора Володимира Путіна.
Крім того, відзначимо, що нещодавно Німеччина та союзники влаштували масштабні військові навчання на Рейні. РБК-Україна писало, що саме військові відпрацьовували під час навчань.
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