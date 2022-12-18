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У Німеччині виникли серйозні проблеми з БМП Puma, - Spiegel

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Неділя 18 грудня 2022 15:45
У Німеччині виникли серйозні проблеми з БМП Puma, - Spiegel Ілюстративне фото: у Німеччині виникли серйозні проблеми з БМП Puma (bundeswehr.de)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині почалися проблеми із бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, у країні розпочалися навчання з використанням БМП Puma та танками Leopard. За вісім днів тренувань оперативна готовність усіх 18-ти бойових машин піхоти впала до нуля. При цьому з танками таких проблем не було помічено.

У Spiegel наголошують, що цю інформацію у звіті вказав командир 10-ї танкової дивізії. У його листі йдеться про те, що найбільше проблем було зафіксовано з електронікою, в одному БМП навіть сталося загоряння кабелю. При цьому військові знали про можливі проблеми, але вони ніколи не відбувалися в таких масштабах.

У виданні додають, що таким чином сили швидкого реагування НАТО можуть отримати не БМП Puma, а застарілі, але надійні Marder.

При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у коментарі FAZ заявила, що Міноборони ФРН має дуже швидко з'ясувати причини несправності БМП та вирішити проблему, оскільки в цю техніку було вкладено багато грошей.

Зазначимо, що БМП Puma розроблено та виробляється Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall Landsysteme GmbH і спочатку вважався дуже передовою технікою, але згодом почалися різні технічні проблеми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в уряді Німеччини досі не підтримують ініціативу відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

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