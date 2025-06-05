Німеччині знадобиться ще 60 тисяч військових для нових цілей НАТО, - Пісторіус

Пісторіус зазначив, що наразі в Бундесвері служить близько 180 000 солдатів, але цього недостатньо для виконання нових завдань НАТО.

Він також підкреслив важливість перегляду системи військової служби, включаючи можливе відновлення призову, щоб забезпечити необхідну чисельність особового складу.

"Ми припускаємо - але це лише приблизні оцінки - що нам потрібно близько 50-60 тисяч солдатів у постійних збройних силах на додачу до того, що маємо сьогодні", - сказав німецький міністр.

Як зазначає видання, НАТО планує значне розширення своїх військових можливостей, зокрема у сферах протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійного озброєння, логістики та наземних сил. Ці кроки спрямовані на посилення стримування та оборони перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії.

У зв'язку з цим, Німеччина розглядає можливість збільшення чисельності активних військовослужбовців до 203 тисяч осіб, а також посилення резерву до 60 тисяч солдатів. Ці заходи мають на меті забезпечити здатність Бундесверу ефективно реагувати на нові виклики безпеки та виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО.