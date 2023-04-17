У Німеччині зіткнулися кілька бронеавтомобілів армії США, є постраждалі

Інцидент стався в Баварії недалеко від міста Амберг. За первинною інформацією, отриманою від поліції, внаслідок аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із них серйозно.

У ДТП потрапили чотири військові автомобілі з колони. За інформацією видання, йдеться про броньовані автомобілі армії США.

Автомагістраль було закрито в напрямку Чехії. Причини аварії поки що не відомі.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня в США два військові вертольоти зіткнулися в небі під час виконання навчальної місії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.