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У Німеччині зіткнулися кілька бронеавтомобілів армії США, є постраждалі

Фото: У Німеччині зіткнулися кілька бронеавтомобілів армії США (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 17 квітня, у Німеччині зіткнулося кілька військових автомобілів армії Сполучених Штатів. Унаслідок події постраждали семеро військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Інцидент стався в Баварії недалеко від міста Амберг. За первинною інформацією, отриманою від поліції, внаслідок аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із них серйозно.

У ДТП потрапили чотири військові автомобілі з колони. За інформацією видання, йдеться про броньовані автомобілі армії США.

Автомагістраль було закрито в напрямку Чехії. Причини аварії поки що не відомі.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня в США два військові вертольоти зіткнулися в небі під час виконання навчальної місії.

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