В Германии столкнулись несколько бронеавтомобителей армии США, есть пострадавшие

Инцидент произошел в Баварии недалеко от города Амберг. По первоначальной информации, полученной от полиции, в результате аварии на автобане пострадали семь солдат, один из них серьезно.

В ДТП попали четыре военных автомобиля из колонны. По информации издания, речь идет о бронированных автомобилях армии США.

Автомагистраль была закрыта в направлении Чехии. Причины аварии пока не известны.

Напомним, в ночь на 30 марта в США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.