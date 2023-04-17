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В Германии столкнулись несколько бронеавтомобителей армии США, есть пострадавшие

Фото: В Германии столкнулись несколько бронеавтомобителей армии США (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 17 апреля, в Германии столкнулось несколько военных автомобилей армии Соединенных Штатов. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Инцидент произошел в Баварии недалеко от города Амберг. По первоначальной информации, полученной от полиции, в результате аварии на автобане пострадали семь солдат, один из них серьезно.

В ДТП попали четыре военных автомобиля из колонны. По информации издания, речь идет о бронированных автомобилях армии США.

Автомагистраль была закрыта в направлении Чехии. Причины аварии пока не известны.

Напомним, в ночь на 30 марта в США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии.

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