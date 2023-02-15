У Німеччині заявили, що здивовані відмовою Швейцарії надати боєприпаси Gepard Україні

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек виразив здивування тому, що уряд Швейцарії не погодився передати Україні боєприпаси для зенітної установки Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Мова йде про минулорічне рішення Швейцарії відхилити запит на реекспорт боєприпасів для зенітної установки Gepard.
"Деякі країни все ще мають боєприпаси, але не бажають постачати їх в Україну з історичних причин", - сказав Габек.
Він зауважив, що зі Швейцарією ведуться переговори щодо даного питання. Однак він все ще не може зрозуміти, чому рішення про реекспорт було відхилено.
"Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен сказати дуже чітко: Я не можу зрозуміти, чому Швейцарія не надає Україні боєприпаси Gepard", - додав він
Варто зазначити, що Швейцарія дотримується протягом десятиліть політики нейтралітету. Вона не надсилає зброю іншим країнам чи організаціям.
Проте нещодавно ЗМІ повідомили, що Швейцарія може порушити нейтралітет та зняти заборону на експорт швейцарської зброї до України.
Пізніше з'явилася інформація, що Швейцарія все ж заборонила Іспанії передати дві зенітки Україні.
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