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В Германии заявили, что удивлены отказом Швейцарии предоставить боеприпасы Gepard Украине

Фото: в Германии заявили, что удивлены отказом Швейцарии предоставить боеприпасы Gepard Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вицеканцлер Германии Роберт Габек выразил удивление, что правительство Швейцарии не согласилось передать Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Речь идет о прошлогоднем решении Швейцарии отклонить запрос на реэкспорт боеприпасов для зенитной установки Gepard.

"У некоторых стран все еще есть боеприпасы, но не желают поставлять их в Украину по историческим причинам", - сказал Габек.

Он отметил, что со Швейцарией ведутся переговоры по данному вопросу. Однако он все еще не может понять, почему решение о реэкспорте было отклонено.

"Мы ведем переговоры со Швейцарией, и я должен сказать очень четко: Я не могу понять, почему Швейцария не предоставляет Украине боеприпасы Gepard", - добавил он.

Стоит отметить, что Швейцария придерживается десятилетий политики нейтралитета. Она не посылает оружие другим странам или организациям.

Однако недавно СМИ сообщили, что Швейцария может нарушить нейтралитет и снять запрет на экспорт швейцарского оружия в Украину.

Позже появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.

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