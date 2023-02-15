В Германии заявили, что удивлены отказом Швейцарии предоставить боеприпасы Gepard Украине

Речь идет о прошлогоднем решении Швейцарии отклонить запрос на реэкспорт боеприпасов для зенитной установки Gepard.

"У некоторых стран все еще есть боеприпасы, но не желают поставлять их в Украину по историческим причинам", - сказал Габек.

Он отметил, что со Швейцарией ведутся переговоры по данному вопросу. Однако он все еще не может понять, почему решение о реэкспорте было отклонено.

"Мы ведем переговоры со Швейцарией, и я должен сказать очень четко: Я не могу понять, почему Швейцария не предоставляет Украине боеприпасы Gepard", - добавил он.