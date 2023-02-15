В Германии заявили, что удивлены отказом Швейцарии предоставить боеприпасы Gepard Украине

Вицеканцлер Германии Роберт Габек выразил удивление, что правительство Швейцарии не согласилось передать Украине боеприпасы для зенитной установки Gepard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .
Речь идет о прошлогоднем решении Швейцарии отклонить запрос на реэкспорт боеприпасов для зенитной установки Gepard.
"У некоторых стран все еще есть боеприпасы, но не желают поставлять их в Украину по историческим причинам", - сказал Габек.
Он отметил, что со Швейцарией ведутся переговоры по данному вопросу. Однако он все еще не может понять, почему решение о реэкспорте было отклонено.
"Мы ведем переговоры со Швейцарией, и я должен сказать очень четко: Я не могу понять, почему Швейцария не предоставляет Украине боеприпасы Gepard", - добавил он.
Стоит отметить, что Швейцария придерживается десятилетий политики нейтралитета. Она не посылает оружие другим странам или организациям.
Однако недавно СМИ сообщили, что Швейцария может нарушить нейтралитет и снять запрет на экспорт швейцарского оружия в Украину.
Позже появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.
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