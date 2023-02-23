У Німеччині заявили, що Україна потребує додаткової допомоги від G7

"Нам потрібна додаткова підтримка для України", – заявив він.

За словами міністра, країни G7 намагаються знайти більше фінансової допомоги для України. При цьому він додав, що пакета у мільярд євро, який уже виділено на 2023 рік, буде замало.

Водночас Лінднер не повідомив жодних подробиць щодо розміру дефіциту фінансування.

Україні потрібні гроші для підтримки державної діяльності, попри війну з Росією. Це включає зарплати та пенсії для державних службовців, вчителів та поліцейських, а також відновлення зруйнованої інфраструктури.

Наразі ЄС зобов'язався надати кредити на суму 18 мільярдів євро. Міністр фінансів США Джанет Йеллен підтвердила Бенгалуру, що США хочуть внести додаткові десять млрд доларів. Японія, яка прийняла головування в G7 від Німеччини, хоче надати близько 5,5 млрд доларів. Пробіл, що залишився, може бути заповнений шляхом запланованої програми Міжнародного валютного фонду.

Очікується, що сьогодні міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні.

Крім того, у Швейцарії планують виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 100 млн доларів.

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