У Німеччині заявили, що РФ хоче запускати по Україні до 2000 дронів: Ігнат відповів

Повітряні сили ЗСУ закликають обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії. Такі повідомлення у своїх цілях використовує московська пропаганда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Я хочу все ж таки закликати експертів і західних в тому числі обережно оперувати цими цифрами, тому що, якщо ви бачили, одразу російська пропаганда, телеканал "Звєзда", дістала заготовлене заздалегідь відео", - сказав Ігнат.
Ігнат додав, що пропагандистськи ролик РФ з нібито виробництва "Шахедів" в Алабузі готували кілька днів, а потім опублікували в унісон з коментарем німецького генерала Крістіана Фройдінга.
На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, таким чином ворог намагається тиснути на українців для залякування. Він закликав коментувати такі питання вкрай обережно.
"Такі речі, не применшуючи загрози, звісно, потрібно коментувати дуже обережно", - наголосив Ігнат.
Нагадаємо, днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.
За словами Фройдінга, Росія суттєво розширює виробничі потужності, а посилення атак створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони.
Раніше в Україні поширювалися повідомлення про те, що Росія нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну та буде випускати за ніч по тисячі безпілотників.
Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - коментував він.
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