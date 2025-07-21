У Німеччині заявили, що РФ хоче запускати по Україні до 2000 дронів: Ігнат відповів

"Я хочу все ж таки закликати експертів і західних в тому числі обережно оперувати цими цифрами, тому що, якщо ви бачили, одразу російська пропаганда, телеканал "Звєзда", дістала заготовлене заздалегідь відео", - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що пропагандистськи ролик РФ з нібито виробництва "Шахедів" в Алабузі готували кілька днів, а потім опублікували в унісон з коментарем німецького генерала Крістіана Фройдінга.

На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, таким чином ворог намагається тиснути на українців для залякування. Він закликав коментувати такі питання вкрай обережно.

"Такі речі, не применшуючи загрози, звісно, потрібно коментувати дуже обережно", - наголосив Ігнат.