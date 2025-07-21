В Германии заявили, что РФ хочет запускать по Украине до 2000 дронов: Игнат ответил

Воздушные силы ВСУ призывают осторожно комментировать информацию об усилении атак России. Такие сообщения в своих целях использует московская пропаганда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Я хочу все же призвать экспертов и западных в том числе осторожно оперировать этими цифрами, потому что, если вы видели, сразу российская пропаганда, телеканал "Звезда", достала заготовленное заранее видео", - сказал Игнат.
Игнат добавил, что пропагандистский ролик РФ из якобы производства "Шахедов" в Алабуге готовили несколько дней, а затем опубликовали в унисон с комментарием немецкого генерала Кристиана Фройдинга.
По мнению начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, таким образом враг пытается давить на украинцев для запугивания. Он призвал комментировать такие вопросы крайне осторожно.
"Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно", - подчеркнул Игнат.
Напомним, на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.
По словам Фройдинга, Россия существенно расширяет производственные мощности, а усиление атак создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее в Украине распространялись сообщения о том, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и будет выпускать за ночь по тысяче беспилотников.
Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - комментировал он.
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