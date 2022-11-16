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У Німеччині заявили, що НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі

Фото: НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту в Польщі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина та партнери НАТО не розглядають можливість запровадження безпольотної зони над Україною після інциденту з падінням ракети в Польщі.

Про це заявив представник президента Німеччини, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Берліні зазначили, що закриття неба над Україною нібито створить загрозу

"Разом з усіма нашими союзниками ми погоджуємося з тим, що хочемо уникнути подальшої ескалації цієї війни в Україні", - додав він.

Нагадаємо, вчора у Польщі неподалік кордону з Україною пролунав вибух. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберг, швидше за все, вибух був викликаний падінням української ракети ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру. Незважаючи на це НАТО покладає відповідальність за інцидент на Москву.

В Офісі президента, своєю чергою, знову закликали Європу закрити небо над Україною, оскільки російська агресія створює ризики для прикордонних країн.

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