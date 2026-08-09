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У Німеччині заявили, що країна щодня стикається з "гібридною війною"

06:55 09.08.2026 Нд
2 хв
Що сказали у Німеччині про гібридну війну?
aimg Едуард Ткач
Фото: дії спрямовані на дестабілізацію у Німеччині (Getty Images)

Глава МВС Німеччини Олександр Добриндт заявив, що сьогодні його країна щодня стикалася з правами атак у рамках гібридної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра, іноземні держави хочуть підкорити Німеччину як політично, так і соціальну. І тому ці країни розпалюють у ФРН страх.

"Ми не перебуваємо в стані війни, але щодня стаємо мішенню гібридної війни. Шпигунство, саботаж, кібератаки або таємні операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або застосування прямого часу - це постійна реальність", - сказав Добріндт.

Відповідну заяву він зробив після того, як у вівторок у німецькому аеропорту Лейпциг було виявлено дрон із вибухівкою. Деякі законодавці звинуватили у цьому Росію.

Варто також зазначити, що армія Німеччини заявила в суботу, що пізно ввечері над німецькою військовою базою в Мехерніку було помічено два дрони.

Добриндт у свою чергу відзначив розширення досліджень у галузі дронів у Німеччині як частину заходів реагування на нові вирази.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що розвідка США пов’язала інцидент в аеропорту Лейпцига також із Росією, де біля українського літака Ан-124 було помічено дрон.

Також ми писали, що в суботу, 8 серпня, було зафіксовано проліт невідомих дронів над логістичним об’єктом Бундесверу, де ремонтують системи ППО Patriot.

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Берлін