У Німеччині заявили, що країна щодня стикається з "гібридною війною"

За словами міністра, іноземні держави хочуть підкорити Німеччину як політично, так і соціальну. І тому ці країни розпалюють у ФРН страх.

"Ми не перебуваємо в стані війни, але щодня стаємо мішенню гібридної війни. Шпигунство, саботаж, кібератаки або таємні операції іноземних держав, спрямовані на дестабілізацію Німеччини або застосування прямого часу - це постійна реальність", - сказав Добріндт.

Відповідну заяву він зробив після того, як у вівторок у німецькому аеропорту Лейпциг було виявлено дрон із вибухівкою. Деякі законодавці звинуватили у цьому Росію.

Варто також зазначити, що армія Німеччини заявила в суботу, що пізно ввечері над німецькою військовою базою в Мехерніку було помічено два дрони.

Добриндт у свою чергу відзначив розширення досліджень у галузі дронів у Німеччині як частину заходів реагування на нові вирази.