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В Германии заявили, что страна ежедневно сталкивается с "гибридной войной"

06:55 09.08.2026 Вс
2 мин
Что сказали в Германи о гибридной войне?
aimg Эдуард Ткач
Фото: действия направлены на дестабилизацию в Германии (Getty Images)

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что сегодня его страна ежедневно сталкивался с правами атаками в рамках гибридной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра, иностранные державы хотят подчинить Германию как политически, так и социальной. Для этого эти страны разжигают в ФРГ страх.

"Мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью гибридной войны. Шпионаж, саботаж, кибератаки или тайные операции иностранных держав, направлены на дестабилизацию Германии или применение прямого время - это постоянная реальность", - сказав Добриндт.

Соответствующее заявление он сделал после того, как во вторник в немецком аэропорту Лейпциг был обнаружен дрон со взрывчаткой. Некоторые законодатели обвинили в этом Россию.

Стоит также отметить, что армия Германии заявила в субботу, что поздно вечером над немецкой военной базой в Мехернике были замечены два дрона.

Добриндт в свою очередь отметил расширение исследований в области дронов в Германии как часть мер реагирования на новые урозы.

Что еще важно знать

Напомним, что разведка США связала инцидент в аэропорту Лейпциг тоже с Россией, где был замечен дрон возле украинского самолета Ан-124.

Также мы писали, что у субботу 8 августа был зафиксирован пролет неизвестных дронов над логистическим объектом Бундесвера, где ремонтируют системы ПВО Patriot.

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Берлин